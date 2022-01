„Das Hin- und Hergekarre muss endlich aufhören“

Geheimniskrämerei um Mautgelder

Was den Ausbau der notwendigen Lärmschutzmaßnahmen betrifft, nimmt Riedl vor allem die Asfinag und das zuständige Ministerium in die Pflicht. „Tirol dürfte aufgrund der hohen Transitzahlen für die Asfinag die Cashcow schlechthin sein. Die Forderung, dass die Einnahmen auch dort investiert werden, wo die Verkehrsbelastung am höchsten ist, ist deshalb nur legitim. Dass sich die Asfinag und die politisch dafür zuständige Ministerin Leonore Gewessler nach wie vor weigern, die in Tirol lukrierten Mauteinnahmen offenzulegen, wirft leider kein gutes Licht auf die handelnden Akteure. Ich hoffe, dass man hier im neuen Jahr endlich mit offenen Karten spielt und der Geheimniskrämerei ein Ende setzt“, fordert LA Riedl.