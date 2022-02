Kriminelle verlagern Taten immer mehr ins Internet

Virtuelle Tatorte

Dafür sieht sich die Polizei mit neuen Herausforderungen konfrontiert. Denn die kriminellen Energien verlagern sich zunehmend in den virtuellen Raum. Menschen werden mit dem Versprechen nach schnellem Geld „ausgesackelt“. So wurden im Vorjahr 6352 Anzeigen wegen Internetkriminalität erstattet - ein Plus von 1467 Delikten. Traurig auch, dass die Zahl der Vergewaltigungen von 142 auf 163 anstieg (plus 14,8%).