Neue Regeln! FIA beschließt Ende von Chaos-Rennen

Entscheidung am 18. März

Die Vorgänge beim Chaos-Finale am 12. Dezember 2021 in Abu Dhabi, aus dem Red-Bull-Pilot Max Verstappen als Weltmeister hervorging, wurden seit gut einem Monat aufgearbeitet. Die Erkenntnisse daraus gehen in die Analyse des neuen FIA-Präsidenten Mohammed Ben Sulayem ein, der auch bei dem Meeting in London dabei war. Entscheidungen darüber sollen am 18. März bei einer Sitzung des World Motor Sport Council in Bahrain vor dem Auftakt der Rekordsaison mit 23 Rennen getroffen werden.