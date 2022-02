Galakonzert zum 50.Geburtstag von Rolando Villazón

„Es wird ein außergewöhnlicher Abend, voller Musik, Licht und Lachen. Es ist mir eine große Freude, mit meinem Publikum in Salzburg zu feiern, meiner künstlerischen Heimat und einem Ort, der mir schon lange sehr am Herzen liegt“, so der Jubilar. „Alle auftretenden Künstler waren und sind für mein Leben und meine Karriere von großer Bedeutung“, erzählt Rolando Villazón über seine Gäste, die er im Haus für Mozart empfangen wird.