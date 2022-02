18 Monate Haft nach tödlichem Alko-Unfall

Der Linzer (25) fuhr am 23. September um 4.30 Uhr früh mit seinem Pkw in Linz auf der A7 in Richtung Süd. Er krachte auf einen vor ihm fahrenden Pkw, den ein Iraker (58) aus dem Bezirk St. Pölten, lenkte. Der Wagen des Linzers schleuderte gegen die Mittelleitschiene, das Iraker-Auto drehte sich mehrmals und kam entgegen der Fahrtrichtung am Pannenstreifen zum Stillstand. Danach flüchtete der Linzer von der Unfallstelle, kam den Polizisten zu Fuß auf der Autobahn entgegen. Diese wendeten den Streifenwagen und fuhren zu ihm zurück.