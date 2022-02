Mirjam Weichselbraun: ORF-Comeback im Februar

Opernball-Karten für das ORF-Publikum

Werden die Fragen und Aufgaben erfolgreich gelöst, knallen bei „Alles Walzer - Das Opernball-Quiz“ die Korken - denn die erspielten Punkte werden in Form von Sektkorken vergeben. Diese Sektkorken sind auch für die Zuschauerinnen und Zuschauer interessant, denn sie werden in Eintrittskarten für den nächsten Opernball umgewandelt und im kommenden Jahr im ORF-Fernsehen an das Publikum verlost.