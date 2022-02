Verliebter Pechvogel: „Odysee“ wegen Valentinstag

Am Sonntag, gegen 23.20 Uhr, wurde auf der Rastanlage Donautal-West im Grenzgebiet zu Oberösterreich ein 33-jähriger Belgier kontrolliert, welcher mit seinem Renault Clio auf dem Weg in die Slowakei war. Der Mann wollte unbedingt noch am Valentinstag seine in Bratislava wohnhafte Freundin überraschen.