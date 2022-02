Valentinstag: Ein Herz für Pralinen?

Manche Menschen sind einfach ungeschickt im Schenken und legen darauf auch keinen Wert. Hinter solchen Pattsituationen stehen aber oft auch größere Konflikte, die nicht direkt ausgetragen werden. Nur allzu oft mangelt es in Beziehungen an der Bereitschaft, den Partner so zu akzeptieren, wie er ist. Zu Beginn sind Paare willens, Kompromisse zu schließen. Der Partner wird idealisiert und man stellt gerne seine Bedürfnisse in den Hintergrund.