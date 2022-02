Österreicher wollen 84 € am Valentinstag ausgeben

Burgenländer sind am knausrigsten

Die Oberösterreicher wollen heuer besonders tief in die Tasche greifen, in Wien und Tirol ist im Schnitt ein Geschenkebudget von 83 Euro eingeplant. In Niederösterreich und Vorarlberg ist dies mit 81 Euro durchschnittlich nur unwesentlich geringer, gefolgt von Kärnten und Salzburg mit 76 Euro und der Steiermark mit 51 Euro. Im Burgenland dagegen will man durchschnittlich nur 43 Euro für Geschenke ausgeben.