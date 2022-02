ÖSV-Newcomerin ärgert beim Heimspiel die Weltelite

Nach ihrer Quali-Bestzeit im Europacuprennen am Samstag und dem, sturzbedingt, vorzeitigen Viertelfinal-Aus zeigte die Vorarlbergerin Sonja Gigler am Sonntag bei einem FIS-Rennen auf der Reiteralm erneut auf. Als Zweite der Quali in die Final-Heats gestartet, kämpfte sich die 20-Jährige, die erst vor der Saison von den Alpinen ins Skicross-Lager gewechselt hatte, souverän ins große Finale.