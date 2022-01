Quereinsteigerin raste auf eigene Kosten zum Sieg

Bereits 99 Punkte beträgt der Vorsprung von Mathias Graf auf Melvin Tchiknavorian (Fra) in der Europacupgesamtwertung. Nach sieben von 14 Entscheidungen ist der frühere alpine Technik-Spezialist auf bestem Weg, schon im kommenden Winter - ausgestattet mit einem Fix-Ticket - den Skicross-Weltcup aufzumischen. „Bis dahin ist es aber noch ein weiter Weg“, weiß Graf, der in diesem Winter bereits vier Siege, den letzten am Freitag am Lenk (Sz), einfahren konnte.