Heli im Einsatz: Sechs Verletzte nach „Frontalem“

Auto lag im Garten auf der Seite

Ein spektakulärer Unfall ereignete sich in Blindenmarkt: Ein Autolenker fuhr im Kreuzungsbereich über eine Wiese und geradewegs durch eine Hecke hindurch, bis das Fahrzeug schließlich im Garten eines Einfamilienhauses seitwärts zum Liegen kam. Verletzt wurde niemand. Zu einem Crash unter Alkoholeinfluss kam es in Edlitz, wo ein 33-Jähriger aufgrund überhöhter Geschwindigkeit von der Fahrbahn abkam. Und in Ybbs an der Donau musste die Feuerwehr einen zurückgelassenen Pkw aus einem Graben bergen.