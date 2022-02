Zielfahnder spürten 2021 weltweit 17 Flüchtige auf

Verdächtiger im Fall Leonie in London aufgespürt

Zugriffe, die naturgemäß (auch in internationalen Medien) für Schlagzeilen sorgten. Einer dieser Fahndungserfolge war aber vor allem aufgrund seiner erschütternden, kriminellen Vorgeschichte wohl der aufsehenerregendste: Nach der mehrfachen Vergewaltigung und dem schockierenden Tod der 13-jährigen Niederösterreicherin Leonie in Wien spürten die Zielfahnder des Bundeskriminalamtes einen geflüchteten Verdächtigen wenige Wochen nach dem Verbrechen in Großbritannien auf. Die Ermittler verfolgten der Spur bis nach London, wo der 23-jährige Afghane Rasuli Z. schlussendlich in einer Billig-Pension verhaftet wurde.