Fall Leonie: Geflüchteter Afghane (22) gefasst

Der Zugriff sei es in London erfolgt, heißt es weiter. Aufgespürt worden sei der 22 Jahre alte Gesuchte in einem Viertel, in dem die afghanische Community stark vertreten ist. Der Verdächtige wartet nun auf seine Auslieferung nach Österreich. Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) sprach von einem „ganz großen Erfolg“ der heimischen Zielfahndung in Zusammenarbeit mit der Justiz. „Die Einvernahmen werden jetzt dann in weiterer Folge die Fluchtroute zeigen“, erklärte er in der „ZiB 1“.