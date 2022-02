14 Bewohner wurden aus giftigem Qualm gerettet

Warum stand die Kellertür – eine Brandschutztüre, die automatisch schließt – offen? Das war eine der zentralen Fragen, die Ermittler nach dem gefährlichen Brand in dem GWG-Mehrparteienhaus in der Gruberstraße beschäftigten. Das Feuer war gegen 17.30 Uhr in einem Kellerraum ausgebrochen, stark glosende Gegenstände verursachten einen dichten Qualm.