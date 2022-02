Isländische Ministerpräsidentin an Corona erkrankt

Die isländische Ministerpräsidentin Katrín Jakobsdóttir hat sich mit dem Coronavirus angesteckt. Ihre Infektion sei für sie „keine Überraschung“, da am 1. Februar bereits ihr jüngster Sohn positiv getestet worden war. An einem Parteitag ihrer Links-Grünen Bewegung nahm die Regierungschefin deshalb am Samstag nicht persönlich, sondern aus der Ferne zugeschaltet teil.