Zwei Wölfe nahe der Kärntner Grenze überfahren

Wolf hat sich seit Jahren in diesem Gebiet aufgehalten

Der Tarviser erforscht seit Jahren Bär, Luchs und Wolf wissenschaftlich und ist international bestens vernetzt. Wegen dieser Forschungsarbeit weiß er auch, dass sich der überfahrene Wolf in den vergangenen Jahren ständig zwischen dem Wurzenpass in den Karawanken und den östlichen Karnischen Alpen aufgehalten habe.