Wildbiologe schlägt Alarm: Immer mehr Wölfe!

Große Sorgen bereitet den Wildbiologen aktuell ein Hybridwolf, also eine Mischung zwischen Wolf und Hund, der – wie bereits ausführlich berichtet – von Slowenien in den benachbarten Tarvisiano Forest, das größte Waldgebiet Italiens, gewandert ist und sich dort mit einer Wölfin gepaart hat. Ein Jahr dauerte es, bis die Behörden eine Entscheidung trafen. Statt Abschuss wurden laut Molinari Fang, Kastration und Freilassung genehmigt. Inzwischen hat das Wolfspärchen sieben Jungtiere bekommen. „Ein neunköpfiges Rudel“, so Molinari, der sich vehement um Lösungen für ein Miteinander zwischen Menschen und Großraubwild im Dreiländereck Slowenien, Friaul und Kärnten bemüht: „Während dafür in Friaul und Slowenien viel gemacht wird, redet man in Kärnten leider nur über Abschüsse.“