Umstrittene Tiere stehen auf der „Watchlist“

Bei den Isegrims ist das Wolfsmanagement des Landes OÖ auch auf die Mithilfe der Bevölkerung angewiesen. Heuer wurde in Leopoldschlag schon eine Fährte nachgewiesen, in Kopfing vermutlich ein Wolf gesichtet. Wie viele Tiere in OÖ unterwegs sind, ist aber unklar, fix dagegen, dass sich im Böhmerwald und an der Grenze zwischen Mühl- und Waldviertel zwei Rudel etabliert haben.