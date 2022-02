Monatsmitte! Das bleibt Anita P. noch zum Leben

Zusammengerechnet sind das 93 Euro. Also bleiben mir noch rund 100 Euro zum Leben. Das reicht gerade einmal für Lebensmittel. Wenn jetzt auch noch unvorhergesehene Ausgaben dazukommen, wird es eng. Hinzu kommt, dass ich diesen Monat weniger oft zur Kirche gehen kann, um mir Lebensmittel von der Caritas zu holen, weil ich zweimal zum Arzt muss. Ich müsste sehr weit zu einer anderen Kirche fahren, das ist mir zu strapaziös. Also werde ich so gut wie möglich Aktionsartikel kaufen und notfalls woanders einsparen müssen. Leider bin ich solche Engpässe gewöhnt.