Polizist von Biker gerammt - meterweit mitgezerrt

Waghalsig und rücksichtslos hat sich ein Motorradfahrer am Donnerstagvormittag in Wien verhalten. Als die Polizei ihn zu stoppen versuchte, nachdem der Mann eine Sperrlinie überfahren hatte, raste der Biker davon, nutzte bei seiner Flucht teils sogar Gehsteige. Als sich ein Polizist dem Flüchtigen in den Weg stellte, rammte der Biker ihn und schleifte ihn mehrere Meter weit mit.