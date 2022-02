Villach feiert den siebten Sieg in Serie

Der Villacher SV hat den zweiten Tabellenplatz in der ICE Hockey League am Donnerstagabend gefestigt. Die Kärntner setzten sich auswärts beim elftplatzierten HC Innsbruck mit 4:2 (1:0,2:0,1:2) durch und bauten damit ihre Siegesserie auf mittlerweile sieben Partien aus. In der zweiten Nachtragspartie fuhren die auf Rang zehn liegenden Graz99ers mit einem 3:1 (1:0,2:0,0:1) gegen Hydro Fehervar einen im Kampf um die Play-off-Plätze wichtigen Erfolg ein.