Israel kämpft mit neuen Corona-Rekordzahlen

Zahlen erreichen Rekordwerte

Doch die Omikron-Variante des Virus scheint eine Trendwende angefacht zu haben: Die Corona-Lage ist aktuell schlimmer denn je. Akut befinden sich mehr als 1200 Patienten mit schweren Symptomen in den Intensivstationen des Landes. Das bedeutet die höchste Zahl an schweren Fällen seit Ausbruch der Pandemie. Dazu kommt, dass damit auch die Zahl an Todesfällen mit dem Virus rasant angestiegen ist. Gab es zum Jahresbeginn kaum Fälle, zählt Israel nun täglich rund fünf Corona-Todesfälle pro Million Einwohner.