Mama Strolz putzte während Gold-Laufs die Sauna

Vor dem Slalom ging’s für Hausherr Hubert dann in den Stall. „Dort kamen bei mir dann die ganzen Erinnerungen an meinen eigenen Olympiasieg hoch“, verrät der Kombi-Champion von 1988 in Calgary. „Aber auch an meinen Ausfall bei den Spielen von Albertville. Allerdings hatte ich für Hannes schon vom Aufstehen weg ein sehr gutes Gefühl.“ Ein Gefühl, das den 59-Jährigen nicht täuschte und zu Tränen rührte.