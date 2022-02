Daniel Zugg hält bei EM die Ländle-Fahne hoch

Stark startete der Daniel Zugg am Mittwoch mit der Quali-Bestzeit im Sprint in die Europameisterschaft im Skibergsteigen. Gesundheitlich angeschlagen, musste der Montafoner der vorgelegten Pace im Viertelfinale dann allerdings Tribut zollen. Als bester Österreicher stand ein guter vierzehnter Platz am Ende des Tages in den Büchern. Am Donnerstag reichte die Kraft im Vertical immerhin für Platz 25.