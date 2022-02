Kein Geimpften-Blut: Eltern verloren Sorgerecht

Kind schwebt in Lebensgefahr

Der Ansicht der Eltern des Buben nach sei es gefährlich, dass ihr Sohn Blut von Spendern erhalte, die eine Corona-Impfung erhalten haben, der Impfstoff befinde sich nämlich noch in der Testphase. Das stimmt jedoch nicht, alle in Europa verabreichten Impfstoffe sind regulär zugelassen, so das Gegenargument. Die Eltern gaben auch religiöse Gründe für ihre Forderung an. Laut dem Krankenhaus schwebt das Kind in Lebensgefahr, die Operation könne nicht mehr hinausgezögert werden.