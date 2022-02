Italien will 3G-Regel für Urlauber abschaffen

Das kündigte Tourismusdirektor Massimo Garavaglia im Interview mit der römischen Tageszeitung „Il Messaggero“ am Donnerstag an. Laut ihm wolle Italien dem Beispiel Frankreichs folgen, das ab April die Corona-Maßnahmen lockern werde. Garavaglias Rechtspartei Lega hatte sich seit Wochen für eine Lockerung eingesetzt. „Die Pandemie ist in der Endphase, die Situation ist wieder unter Kontrolle. Die Kurve der Ansteckungen geht schnell nach unten und wir werden bald in der Lage sein, die Beschränkungen, die den Neustart des Tourismus behindern, aufzuheben“, sagte der Tourismusdirektor.