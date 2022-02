In weiten Teilen Europas purzeln die Maßnahmen

Österreich: Hierzulande wird ab Samstag nach einem Stufenplan vorgegangen. An diesem Tag fällt die 2G-Regel im Handel und in Museen. Dienstleistungsbetriebe dürfen mit einem negativen Corona-Test ebenfalls besucht werden und die Besucherobergrenze bei Veranstaltungen wird gekippt. Ab 19. Februar dürfen negativ Getestete - sofern alles nach Plan läuft - wieder in Lokale gehen oder in einem Quartier nächtigen. Das zentrale Argument ist, dass die Lage in den Krankenhäusern im Griff sei.