Auf alten Fassdauben um den Weltmeistertitel

Rosental: Die alte Tradition des Fassdaubenrennens in der Faschingszeit ist vielerorts schon vergessen - in Feistritz im Rosental allerdings nicht! Auch heuer werden wieder maskierte Faschingsnarren ihr Können auf dem Skihang der Hrastje in St. Johann unter Beweis stellen. Bei der „2. Feistritzer Faschingsfassdauben-Weltmeisterschaft“ gibt es erstmalig ein Nachtrennen.