Wallner fordert: „Nicht weitermachen wie bisher“

Vorarlbergs Landeshauptmann Markus Wallner, aktueller Vorsitzender der Landeshauptleutekonferenz, hat am Dienstag eine Neubewertung der Corona-Situation gefordert. Quarantäne- und Teststrategie „passen im Moment nicht mehr so gut zusammen“, sagte Wallner in einem Radio-Interview. Konkret forderte der Landeshauptmann eine Einschränkung des Testumfangs und stand auch für eine Verkürzung der Absonderungszeit ein. Ein baldiges Bund-Länder-Treffen sei notwendig.