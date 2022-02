Vorarlberg im Medaillenspiegel vor der Schweiz

Schweizer Tiroler

Zum Vergleich: Die Schweiz, die sich 1919 gegen eine Aufnahme Vorarlbergs als neuen Kanton aussprach und aktuell 8,8 Millionen Einwohner zählt, brachte es in Peking zwar bislang auch auf vier Medaillen, aber nur einer in Gold. Und die holte ausgerechnet ein Wahl-Tiroler: Abfahrtsolympiasieger Beat Feuz lebt mit seiner Lebensgefährtin Kathrin Triendl seit vielen Jahren in Tirol.