Villach feiert den sechsten Sieg in Folge

Der VSV bleibt das „heißeste“ Team der ICE-Eishockey-Liga. Die „Adler“ feierten am Mittwoch bei Innsbruck mit einem 6:3 (1:1,1:2,4:0) ihren sechsten Sieg in Folge und sicherten Platz zwei in der Tabelle gegenüber Fehervar vorerst ab.