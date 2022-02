Berufsdetektiv verrät: Wie wird man zum Observer?

Und dann ist man Berufsdetektiv?

Nein, es ist in Österreich ein an Konzessionen gebundenes Gewerbe, das heißt, man legt noch eine Prüfung vor der Wirtschaftskammer ab, holt sich dann am besten als Assistent in einer Detektei Praxiszeiten und sucht dann um eine Gewerbeberechtigung an.