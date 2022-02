Geschäft für Detektive blühte in der Krise auf

Die Corona-Zeit bringt Sherlock Holmes & Co. in Kärnten gute Aufträge. Neben Ehebruch nimmt auch die Wirtschaftskriminalität zu. Ja, sogar das Homeoffice ist durchaus gut für das Geschäft. Die Pandemie kennt also nicht nur Verlierer. In den vergangenen zwei Jahren mit dem Coronavirus haben auch einige Branchen profitiert. Dazu zählen überraschender Weise auch die Detektive.