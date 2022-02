NW-WM1AM2: Sony kündigt 3700-Euro-Walkman an

Ein volldigitaler Verstärker soll in beiden Playern für einen „satten und vollen Sound“ sorgen. Sowohl der NW-WM1ZM2 als auch der NW-WM1AM2 sind mit einer DSD Remastering Engine ausgestattet, die PCM-Audio in 11,2 MHz DSD (Direct Stream Digital) umwandelt, sodass Nutzer ihre Musik in noch höherer Qualität genießen könnten. Beide Player ermöglichten es zudem, komprimierte Musikdateien durch den hauseigenen DSEE-Ultimate-Algorithmus als verlustfreies Audio in CD-Qualität (16 Bit 44,1/48 kHz) auszugeben.