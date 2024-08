Apple erwartet starken Absatz von neuem iPhone 16

Nur noch Rang sechs in China

Mit neuen Funktionen auf Basis Künstlicher Intelligenz will der iPhone-Hersteller neue Kaufanreize schaffen. So haderte der Konzern zuletzt mit der Konkurrenz im großen Smartphone-Markt China. Nach Berechnungen der Analysefirma IDC fiel Apple aus der Top fünf der Smartphone-Anbieter in dem Land. An der Spitze liefern sich der chinesische Anbieter Vivo und der wiedererstarkte Huawei-Konzern ein Kopf-an-Kopf-Rennen.