Chris Hemsworth vor Wien-Dreh auf Romantik-Trip

Hemsworth vor Wien-Dreh mit Gattin Elsa in London

Entsprechend zugeknöpft gibt man sich von offizieller Seite zum Dreh. Aber so wie es sich dort derzeit abspielt, dürfte es nicht mehr allzu lange dauern und auch länger, als zuerst bekannt. Denn die Wagenkarten der MA 46 (in der Hauptstadt das Magistrat, das für Verkehrsangelegenheiten zuständig ist) an den Fahrzeugen, die am Set eifrig unterwegs sind, sprechen eine andere Sprache. Bis 18. Februar soll hier gewerkt werden. Umliegende Infrastruktur (davon auch betroffen ist ein Kindergarten) ist bereits geschlossen - alles und jeder wartet also auf den großen Aufritt des Stars ...