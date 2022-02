Auto in Flammen: Explosiver Hemsworth-Dreh in Wien

Wien ist im Hollywood-Fieber: Auf der Donauplatte werden aktuell Action-Szenen für den Netflix-Hit „Extraction 2“ gedreht. Hauptdarsteller und Hollywood-Hottie Chris Hemsworth macht sich aktuell zwar erst fit für Wien und wird in den nächsten Tagen in Österreich erwartet. Am Set geht es aber schon seit einigen Tagen heiß her.