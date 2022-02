Superstar Hemsworth: Besuch in Loos Bar geplant

Mit Spannung erwartet wird die Ankunft von Chris Hemsworth in Wien zu den Dreharbeiten des zweiten Teils des Netflix-Krachers „Tyler Rake“. Residieren wird der „Sexiest Man Alive 2014“ jüngsten Berichten zufolge im DC Tower. Den einen oder anderen Drink will er sich in der Loos Bar in der Wiener Innenstadt genehmigen.