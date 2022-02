210.000 Euro Schaden bei 140 Einbrüchen

Laut Anklage verübten ein Pärchen aus dem Pinzgau und zwei türkische Staatsbürger die Einbrüche in mehreren Pinzgauer Gemeinden wie in Saalbach-Hinterglemm, Kaprun, Mittersill, Uttendorf und Zell am See. Unter dem Diebesgut befanden sich auch E-Bikes, eine Motocross-Maschine und ein Motorrad.