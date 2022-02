Kontrollamt prüft Ausgliederung der Verkehrssparte

Es geht um einen Syndikatsvertrag, einen Verlustabdeckungsvertrag und viele weitere komplizierte Vereinbarungen. Die Ausgliederung der Verkehrssparte der Salzburg AG in eine eigene Tochtergesellschaft des Unternehmens passiert auf einem Feld voller juristischer Stolpersteine. Die SPÖ hat nun die Befürchtung, dass am Ende dabei die Stadt als Vollzahler auf der Strecke bleiben könnte. Deshalb hat Verkehrssprecher Tarik Mete eine Prüfung der Ausgliederung durch das Kontrollamt in die Wege geleitet, die am Montag beschlossen wurde.