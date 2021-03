Stadt und Land übernehmen Verkehrssparte nicht

Konkret soll der Verkehrsbereich der Salzburg AG ohne die touristischen Einrichtungen (Festungsbahn, Mönchsbergaufzug, Schafbergbahn und Wolfgangseeschifffahrt) in eine eigene Tochtergesellschaft überführt werden. Das betrifft die Salzburger Lokalbahn, die Pinzgauer Lokalbahn, den O-Bus in der Landeshauptstadt und die Beteiligung an der Firma Albus, die den sonstigen Busverkehr in der Stadt abwickelt. Darüber hinaus wird die neue Tochter auch den Güterverkehr auf der Stammstrecke der Salzburger Lokalbahn betreiben.