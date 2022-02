Zwei Tiroler Jäger und eine ungeklärte Rangelei

Als sein Rivale zum Hochstand kam, habe dieser Fotos vom Futtertrog gemacht: „Ich habe ihm das Handy weggenommen. Mehr nicht“, so der Angeklagte. Im Strafantrag steht jedoch, dass er seinen Rivalen mit einem Ast in die Nieren geschlagen, ihn zu Boden gebracht, sich auf seine Arme gekniet, ihn am Hals gepackt und geschüttelt haben soll.