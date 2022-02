Die Parteien im Aufwind und im Abwind der Umfragen

Aber Potenziale sind zu sehen: Die Landespartei von Thomas Stelzer (ÖVP) schaffte es, wenn auch bei sinkender Tendenz, sich dem Abstieg von Türkis/Schwarz beim OÖ-Umfragewert für eine Nationalratswahl entgegenzustemmen. Das liegt auch daran, dass die Unzufriedenheit der Oberösterreicher mit der Landesregierung (mit hier 36 % mehr oder weniger Unzufriedenen) deutlich geringer ist, als mit der Bundesregierung (51%). Weitere Ursache ist, dass das Vertrauen in die Lösungskompetenz der Landesregierung hoch ist (67 Prozent vertrauen ihr da sehr oder eher), nur sieben Prozent glauben, dass Oberösterreich im Bundesvergleich von Wirtschaft & Arbeit schlechter abschneidet. Diese Werte bei der Erhebung mit 800 telefonisch Befragten führt OÖVP-Landesgeschäftsführer Florian Hiegelsberger in erster Linie auf Landeshauptmann Thomas Stelzer zurück: „Er hält das Land in schwierigen Zeiten zusammen!“