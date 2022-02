Balkan-Bande baut mehr als 100 Kilogramm Drogen an

Unter falschem Namen hatte Vladimir A. ein Haus im Burgenland angemietet. Dort baute der 36-Jährige im Auftrag seiner Hintermänner, die ihm auch einen gefälschten Ausweis verschafft hatten, Cannabis an. Mindestens 110 Kilogramm. Dafür zweigte er illegal Strom ab, ohne dafür zu zahlen. Ermittler setzten dem Treiben schließlich ein Ende, für V. klickten die Handschellen. Beim Prozess in Eisenstadt wurde der Serbe von Staranwalt Rudolf Mayer verteidigt. „Mein Mandant wird sich vollinhaltlich schuldig bekennen“, so der Advokat zum Prozessauftakt. „Stimmt das?“, fragten die beiden Berufsrichter den Beschuldigten via Dolmetscher.