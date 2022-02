Türkischer Springer wagt ersten Olympia-Protest

Folter und Misshandlungen

Menschenrechtlern zufolge sind für die Winterspiele in Peking Hunderttausende Uiguren in Umerziehungslager gesteckt worden, die chinesische Verantwortliche als „Fortbildungseinrichtungen“ beschrieben haben. Es gibt Berichte über Folter, Misshandlungen und ideologische Indoktrinierung in den Lagern.