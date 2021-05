China warnt UN-Staaten vor Uiguren-Veranstaltung

Menschenrechte für muslimische Minderheit

Die Botschafter der Vereinigten Nationen wollen am Mittwoch im Rahmen einer virtuellen Veranstaltung mit dem Geschäftsführer von Human Rights Watch, Ken Roth, und der Generalsekretärin von Amnesty International, Agnes Callamard, sprechen. Ziel der Veranstaltung sein es, darüber zu diskutieren, wie man gemeinsam für die Menschenrechte der muslimischen Minderheiten in Xinjiang eintreten könne, hieß es in der Einladung.