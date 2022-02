„Balloonalps“ lockt in luftige Höhen

Die Starts erfolgen täglich von 5. bis 12. Februar 2022, am Flugplatz in Zell am See zwischen 8:00 und 8:30 Uhr. Vorausgesetzt natürlich, das Wetter spielt mit. Die Startvorbereitung beginnt eine halbe Stunde vorher. Vor Ort gilt die 2-G Regel, sowie Maskenpflicht.