Familie wegen gefälschter PCR-Tests angezeigt

„Ein politisches Kasperltheater“

Am 1. Jänner gingen dann vier Familienmitglieder und ein Bekannter des 28-Jährigen auf die gleiche Weise vor. Sie gaben die Gurgelproben eines 43-jährigen Bekannten ab. Dieser erklärte, er habe seinen Speichel weitergegeben, weil die Corona-Situation ein politisches Kasperltheater sei und es ohnehin um Nichts gehen würde, heißt es im Bericht der Polizei. Einer der angeblich positiv getesteten, ein 26-jähriger Oberösterreicher, erkrankte knapp drei Wochen nach der Tat wirklich an Covid-19, was den Verdacht gegen ihn erhärtete. Er ist der einzige Beteiligte, der sich nicht geständig zeigte.