Holländische Königsfamilie lässt Tradition fallen

Offiziell wird der Verzicht auf die eigentlich traditionellen Fotos damit begründet, dass einige Mitglieder der Königsfamilie fehlen. Die 18-jährige Kronprinzessin Amalia macht nach ihrem Schulabschluss derzeit ein Auslandspraktikum. Ihre jüngere Schwester Alexia (16) besucht seit einigen Monaten das United World College of the Atlantic in Wales. Inoffiziell könnte es eher daran liegen, dass die Holländer in Zeiten der Pandemie keine fröhlichen Reisen der Royals sehen möchten.